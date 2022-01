Snow totals measured this morning

CEDAR RAPIDS, Iowa (KCRG) - People were outside Saturday morning measuring snow totals. Below are the latest snow totals from across the area, measured this morning.

County Location Snow Totals ALLAMAKEE 6 NE POSTVILLE 2.9 BENTON BELLE PLAINE 6 BLACK HAWK 1 NNW CEDAR FALLS 7.5 CEDAR LOWDEN 4.9 CHICKASAW NEW HAMPTON 6 CHICKASAW NEW HAMPTON 6.5 CHICKASAW FREDERICKSBURG 4.5 CLAYTON 1 SSW OSBORNE 5.2 CLAYTON STRAWBERRY POINT 4.4 CLAYTON GUTTENBERG 3.5 DELAWARE 1 SSE MANCHESTER 4.7 DUBUQUE 2 SE ASBURY 2.5 FAYETTE 3 ENE RANDALIA 4.5 FLOYD 1 SSE CHARLES CITY 6.8 FLOYD 2 SSE NORA SPRINGS 8 FRANKLIN HAMPTON 9.6 HENRY 1 WSW MOUNT PLEASANT MU 5.5 HENRY 1 WSW MOUNT PLEASANT MU 5.5 IOWA 1 NNE MARENGO 4.5 IOWA NORTH ENGLISH 5.5 IOWA 1 N WILLIAMSBURG 6 IOWA AMANA 5.7 JEFFERSON 1 NNE FAIRFIELD 10 JO DAVIESS 3 NNE STOCKTON 1.1 JO DAVIESS HANOVER 2.5 JO DAVIESS 4 SSE ELMOVILLE 1.6 JO DAVIESS 1 W GALENA 1.5 JOHNSON 3 SE IOWA CITY MUNICIPA 5 JOHNSON 2 E IOWA CITY 6.5 JOHNSON 2 E IOWA CITY 7.5 JOHNSON 4 ENE IOWA CITY 7 JOHNSON 1 WNW COU FALLS 5.5 JOHNSON UNIVERSITY HEIGHTS 4.7 JOHNSON IOWA CITY 5 JOHNSON 2 NNW NORTH LIBERTY 4.4 JONES 2 ESE FAIRVIEW 4.8 JONES 3 SSW CENTER JUNCTION 3.2 KEOKUK 1 W SIGOURNEY 7.8 LINN 1 WNW MARION 6 LINN 2 NNE CEDAR RAPIDS 5.5 LINN BERTRAM 4.8 LINN 2 W CEDAR RAPIDS 6.2 LINN 1 ENE MOUNT VERNON 5.5 MAHASKA OSKALOOSA 11.5 MARSHALL GILMAN 10.5 MUSCATINE 4 NNE MUSCATINE 3 MUSCATINE 1 SSW MUSCATINE MUNICIP 4 MUSCATINE 2 NNW MUSCATINE 5.5 SCOTT PARK VIEW 4.1 SCOTT 2 N CREDIT ISLAND 3.8 TAMA VINING 5.5 VAN BUREN CANTRIL 8 WAPELLO 2 NE OTTUMWA 11.5 WARREN 1 WNW INDIANOLA 8.5 WASHINGTON 1 SW WASHINGTON 5 WINNESHIEK 8 ENE DECORAH 3

