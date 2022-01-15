Snow totals measured this morning
Published: Jan. 15, 2022 at 10:41 AM CST|Updated: 1 hours ago
CEDAR RAPIDS, Iowa (KCRG) - People were outside Saturday morning measuring snow totals. Below are the latest snow totals from across the area, measured this morning.
|County
|Location
|Snow Totals
|ALLAMAKEE
|6 NE POSTVILLE
|2.9
|BENTON
|BELLE PLAINE
|6
|BLACK HAWK
|1 NNW CEDAR FALLS
|7.5
|CEDAR
|LOWDEN
|4.9
|CHICKASAW
|NEW HAMPTON
|6
|CHICKASAW
|NEW HAMPTON
|6.5
|CHICKASAW
|FREDERICKSBURG
|4.5
|CLAYTON
|1 SSW OSBORNE
|5.2
|CLAYTON
|STRAWBERRY POINT
|4.4
|CLAYTON
|GUTTENBERG
|3.5
|DELAWARE
|1 SSE MANCHESTER
|4.7
|DUBUQUE
|2 SE ASBURY
|2.5
|FAYETTE
|3 ENE RANDALIA
|4.5
|FLOYD
|1 SSE CHARLES CITY
|6.8
|FLOYD
|2 SSE NORA SPRINGS
|8
|FRANKLIN
|HAMPTON
|9.6
|HENRY
|1 WSW MOUNT PLEASANT MU
|5.5
|HENRY
|1 WSW MOUNT PLEASANT MU
|5.5
|IOWA
|1 NNE MARENGO
|4.5
|IOWA
|NORTH ENGLISH
|5.5
|IOWA
|1 N WILLIAMSBURG
|6
|IOWA
|AMANA
|5.7
|JEFFERSON
|1 NNE FAIRFIELD
|10
|JO DAVIESS
|3 NNE STOCKTON
|1.1
|JO DAVIESS
|HANOVER
|2.5
|JO DAVIESS
|4 SSE ELMOVILLE
|1.6
|JO DAVIESS
|1 W GALENA
|1.5
|JOHNSON
|3 SE IOWA CITY MUNICIPA
|5
|JOHNSON
|2 E IOWA CITY
|6.5
|JOHNSON
|2 E IOWA CITY
|7.5
|JOHNSON
|4 ENE IOWA CITY
|7
|JOHNSON
|1 WNW COU FALLS
|5.5
|JOHNSON
|UNIVERSITY HEIGHTS
|4.7
|JOHNSON
|IOWA CITY
|5
|JOHNSON
|2 NNW NORTH LIBERTY
|4.4
|JONES
|2 ESE FAIRVIEW
|4.8
|JONES
|3 SSW CENTER JUNCTION
|3.2
|KEOKUK
|1 W SIGOURNEY
|7.8
|LINN
|1 WNW MARION
|6
|LINN
|2 NNE CEDAR RAPIDS
|5.5
|LINN
|BERTRAM
|4.8
|LINN
|2 W CEDAR RAPIDS
|6.2
|LINN
|1 ENE MOUNT VERNON
|5.5
|MAHASKA
|OSKALOOSA
|11.5
|MARSHALL
|GILMAN
|10.5
|MUSCATINE
|4 NNE MUSCATINE
|3
|MUSCATINE
|1 SSW MUSCATINE MUNICIP
|4
|MUSCATINE
|2 NNW MUSCATINE
|5.5
|SCOTT
|PARK VIEW
|4.1
|SCOTT
|2 N CREDIT ISLAND
|3.8
|TAMA
|VINING
|5.5
|VAN BUREN
|CANTRIL
|8
|WAPELLO
|2 NE OTTUMWA
|11.5
|WARREN
|1 WNW INDIANOLA
|8.5
|WASHINGTON
|1 SW WASHINGTON
|5
|WINNESHIEK
|8 ENE DECORAH
|3
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