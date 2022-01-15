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Snow totals measured this morning

Snow Stick
Snow Stick(Kaj O'Mara)
By Hannah Messier
Published: Jan. 15, 2022 at 10:41 AM CST|Updated: 1 hours ago
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CEDAR RAPIDS, Iowa (KCRG) - People were outside Saturday morning measuring snow totals. Below are the latest snow totals from across the area, measured this morning.

CountyLocationSnow Totals
ALLAMAKEE6 NE POSTVILLE2.9
BENTONBELLE PLAINE6
BLACK HAWK1 NNW CEDAR FALLS7.5
CEDARLOWDEN4.9
CHICKASAWNEW HAMPTON6
CHICKASAWNEW HAMPTON6.5
CHICKASAWFREDERICKSBURG4.5
CLAYTON1 SSW OSBORNE5.2
CLAYTONSTRAWBERRY POINT4.4
CLAYTONGUTTENBERG3.5
DELAWARE1 SSE MANCHESTER4.7
DUBUQUE2 SE ASBURY2.5
FAYETTE3 ENE RANDALIA4.5
FLOYD1 SSE CHARLES CITY6.8
FLOYD2 SSE NORA SPRINGS8
FRANKLINHAMPTON9.6
HENRY1 WSW MOUNT PLEASANT MU5.5
HENRY1 WSW MOUNT PLEASANT MU5.5
IOWA1 NNE MARENGO4.5
IOWANORTH ENGLISH5.5
IOWA1 N WILLIAMSBURG6
IOWAAMANA5.7
JEFFERSON1 NNE FAIRFIELD10
JO DAVIESS3 NNE STOCKTON1.1
JO DAVIESSHANOVER2.5
JO DAVIESS4 SSE ELMOVILLE1.6
JO DAVIESS1 W GALENA1.5
JOHNSON3 SE IOWA CITY MUNICIPA5
JOHNSON2 E IOWA CITY6.5
JOHNSON2 E IOWA CITY7.5
JOHNSON4 ENE IOWA CITY7
JOHNSON1 WNW COU FALLS5.5
JOHNSONUNIVERSITY HEIGHTS4.7
JOHNSONIOWA CITY5
JOHNSON2 NNW NORTH LIBERTY4.4
JONES2 ESE FAIRVIEW4.8
JONES3 SSW CENTER JUNCTION3.2
KEOKUK1 W SIGOURNEY7.8
LINN1 WNW MARION6
LINN2 NNE CEDAR RAPIDS5.5
LINNBERTRAM4.8
LINN2 W CEDAR RAPIDS6.2
LINN1 ENE MOUNT VERNON5.5
MAHASKAOSKALOOSA11.5
MARSHALLGILMAN10.5
MUSCATINE4 NNE MUSCATINE3
MUSCATINE1 SSW MUSCATINE MUNICIP4
MUSCATINE2 NNW MUSCATINE5.5
SCOTTPARK VIEW4.1
SCOTT2 N CREDIT ISLAND3.8
TAMAVINING5.5
VAN BURENCANTRIL8
WAPELLO2 NE OTTUMWA11.5
WARREN1 WNW INDIANOLA8.5
WASHINGTON1 SW WASHINGTON5
WINNESHIEK8 ENE DECORAH3

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