Iowa storm reports from March 5th, 2022

CEDAR RAPIDS, Iowa (KCRG) - Severe thunderstorms and tornadoes moved through Iowa on March 5th, 2022. Below is a preliminary list of storm reports from the event. The National Weather Service offices in Des Moines and the Quad Cities went out Sunday to conduct storm damage surveys across Iowa. The NWS will post an official report from Saturday’s storms once the surveys are completed.

County Location Event Type BENTON 1 S VINTON TSTM WND GST BENTON 1 NW VINTON TSTM WND DMG CLAYTON 6 WSW NORTH BUENA VISTA TSTM WND GST CLINTON CLINTON MUNICIPALITY TSTM WND GST DALLAS 3 SSW WAUKEE HAIL DALLAS 3 SW WEST DES MOINES HAIL DECATUR GARDEN GROVE TORNADO DELAWARE 1 W MANCHESTER TSTM WND GST DELAWARE MANCHESTER TSTM WND GST DES MOINES WEST BURLINGTON TSTM WND GST DUBUQUE NEW VIENNA TSTM WND GST DUBUQUE CASCADE HAIL FAYETTE 3 W OELWEIN TSTM WND GST HENRY MOUNT PLEASANT MUNICIPA TSTM WND GST IOWA NORTH ENGLISH HAIL JASPER LAMBS GROVE TORNADO JASPER 3 W LAMBS GROVE TORNADO JASPER KELLOGG TORNADO JASPER 5 NE KELLOGG TORNADO JASPER 4 WSW LAMBS GROVE TORNADO JEFFERSON FAIRFIELD MUNICIPALITY TSTM WND GST JONES MONTICELLO HAIL LINN 4 NNW ELY TSTM WND GST LINN 2 N PALO HAIL LUCAS 2 E DERBY TORNADO LUCAS 5 NW MILLERTON TORNADO LUCAS 4 ENE DERBY TORNADO LUCAS DERBY TORNADO LUCAS 1 SW CHARITON TORNADO LUCAS 1 S CHARITON TORNADO LUCAS 2 SE CHARITON TORNADO LUCAS 2 S RUSSELL TORNADO LUCAS 4 ENE DERBY TORNADO LUCAS 3 ESE CHARITON TORNADO MADISON 1 SSE WINTERSET TORNADO MADISON 3 N PATTERSON TORNADO MADISON 1 W PATTERSON TORNADO MUSCATINE MUSCATINE MUNICIPALITY TSTM WND GST MUSCATINE 4 SSE MOSCOW HAIL MUSCATINE 2 NNW MUSCATINE HAIL MUSCATINE 4 SSE MOSCOW HAIL MUSCATINE 4 SSE MOSCOW TSTM WND GST POLK 1 ESE PLEASANT HILL HAIL POLK 1 W ALTOONA HAIL POLK 1 ESE PLEASANT HILL TORNADO SCOTT 2 SSW DAVENPORT MUNICIP TSTM WND DMG SCOTT DAVENPORT MUNICIPALITY TSTM WND GST SCOTT DAVENPORT MUNICIPALITY TSTM WND GST SCOTT DAVENPORT MUNICIPALITY HAIL SCOTT 3 S MOUNT JOY HAIL TAMA 6 SSW TAMA TORNADO VAN BUREN 3 ESE KEOSAUQUA HAIL VAN BUREN FARMINGTON HAIL WARREN 3 NW MARTENSDALE TORNADO WARREN NORWALK TORNADO WARREN SPRING HILL TORNADO WARREN 2 SE NORWALK TORNADO WAYNE 1 W HUMESTON TORNADO WAYNE 3 WSW HUMESTON TORNADO WAYNE 3 N HUMESTON TORNADO WAYNE 3 W MILLERTON TORNADO WAYNE 1 W CORYDON TORNADO WAYNE ALLERTON TORNADO

