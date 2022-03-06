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Iowa storm reports from March 5th, 2022

Iowa Storm Reports from March 5th, 2022
Iowa Storm Reports from March 5th, 2022(KCRG)
By Hannah Messier
Published: Mar. 6, 2022 at 11:21 AM CST|Updated: 15 hours ago
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CEDAR RAPIDS, Iowa (KCRG) - Severe thunderstorms and tornadoes moved through Iowa on March 5th, 2022. Below is a preliminary list of storm reports from the event. The National Weather Service offices in Des Moines and the Quad Cities went out Sunday to conduct storm damage surveys across Iowa. The NWS will post an official report from Saturday’s storms once the surveys are completed.

CountyLocationEvent Type
BENTON1 S VINTONTSTM WND GST
BENTON1 NW VINTONTSTM WND DMG
CLAYTON6 WSW NORTH BUENA VISTATSTM WND GST
CLINTONCLINTON MUNICIPALITYTSTM WND GST
DALLAS3 SSW WAUKEEHAIL
DALLAS3 SW WEST DES MOINESHAIL
DECATURGARDEN GROVETORNADO
DELAWARE1 W MANCHESTERTSTM WND GST
DELAWAREMANCHESTERTSTM WND GST
DES MOINESWEST BURLINGTONTSTM WND GST
DUBUQUENEW VIENNATSTM WND GST
DUBUQUECASCADEHAIL
FAYETTE3 W OELWEINTSTM WND GST
HENRYMOUNT PLEASANT MUNICIPATSTM WND GST
IOWANORTH ENGLISHHAIL
JASPERLAMBS GROVETORNADO
JASPER3 W LAMBS GROVETORNADO
JASPERKELLOGGTORNADO
JASPER5 NE KELLOGGTORNADO
JASPER4 WSW LAMBS GROVETORNADO
JEFFERSONFAIRFIELD MUNICIPALITYTSTM WND GST
JONESMONTICELLOHAIL
LINN4 NNW ELYTSTM WND GST
LINN2 N PALOHAIL
LUCAS2 E DERBYTORNADO
LUCAS5 NW MILLERTONTORNADO
LUCAS4 ENE DERBYTORNADO
LUCASDERBYTORNADO
LUCAS1 SW CHARITONTORNADO
LUCAS1 S CHARITONTORNADO
LUCAS2 SE CHARITONTORNADO
LUCAS2 S RUSSELLTORNADO
LUCAS4 ENE DERBYTORNADO
LUCAS3 ESE CHARITONTORNADO
MADISON1 SSE WINTERSETTORNADO
MADISON3 N PATTERSONTORNADO
MADISON1 W PATTERSONTORNADO
MUSCATINEMUSCATINE MUNICIPALITYTSTM WND GST
MUSCATINE4 SSE MOSCOWHAIL
MUSCATINE2 NNW MUSCATINEHAIL
MUSCATINE4 SSE MOSCOWHAIL
MUSCATINE4 SSE MOSCOWTSTM WND GST
POLK1 ESE PLEASANT HILLHAIL
POLK1 W ALTOONAHAIL
POLK1 ESE PLEASANT HILLTORNADO
SCOTT2 SSW DAVENPORT MUNICIPTSTM WND DMG
SCOTTDAVENPORT MUNICIPALITYTSTM WND GST
SCOTTDAVENPORT MUNICIPALITYTSTM WND GST
SCOTTDAVENPORT MUNICIPALITYHAIL
SCOTT3 S MOUNT JOYHAIL
TAMA6 SSW TAMATORNADO
VAN BUREN3 ESE KEOSAUQUAHAIL
VAN BURENFARMINGTONHAIL
WARREN3 NW MARTENSDALETORNADO
WARRENNORWALKTORNADO
WARRENSPRING HILLTORNADO
WARREN2 SE NORWALKTORNADO
WAYNE1 W HUMESTONTORNADO
WAYNE3 WSW HUMESTONTORNADO
WAYNE3 N HUMESTONTORNADO
WAYNE3 W MILLERTONTORNADO
WAYNE1 W CORYDONTORNADO
WAYNEALLERTONTORNADO

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