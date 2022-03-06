Iowa storm reports from March 5th, 2022
Published: Mar. 6, 2022 at 11:21 AM CST|Updated: 15 hours ago
CEDAR RAPIDS, Iowa (KCRG) - Severe thunderstorms and tornadoes moved through Iowa on March 5th, 2022. Below is a preliminary list of storm reports from the event. The National Weather Service offices in Des Moines and the Quad Cities went out Sunday to conduct storm damage surveys across Iowa. The NWS will post an official report from Saturday’s storms once the surveys are completed.
|County
|Location
|Event Type
|BENTON
|1 S VINTON
|TSTM WND GST
|BENTON
|1 NW VINTON
|TSTM WND DMG
|CLAYTON
|6 WSW NORTH BUENA VISTA
|TSTM WND GST
|CLINTON
|CLINTON MUNICIPALITY
|TSTM WND GST
|DALLAS
|3 SSW WAUKEE
|HAIL
|DALLAS
|3 SW WEST DES MOINES
|HAIL
|DECATUR
|GARDEN GROVE
|TORNADO
|DELAWARE
|1 W MANCHESTER
|TSTM WND GST
|DELAWARE
|MANCHESTER
|TSTM WND GST
|DES MOINES
|WEST BURLINGTON
|TSTM WND GST
|DUBUQUE
|NEW VIENNA
|TSTM WND GST
|DUBUQUE
|CASCADE
|HAIL
|FAYETTE
|3 W OELWEIN
|TSTM WND GST
|HENRY
|MOUNT PLEASANT MUNICIPA
|TSTM WND GST
|IOWA
|NORTH ENGLISH
|HAIL
|JASPER
|LAMBS GROVE
|TORNADO
|JASPER
|3 W LAMBS GROVE
|TORNADO
|JASPER
|KELLOGG
|TORNADO
|JASPER
|5 NE KELLOGG
|TORNADO
|JASPER
|4 WSW LAMBS GROVE
|TORNADO
|JEFFERSON
|FAIRFIELD MUNICIPALITY
|TSTM WND GST
|JONES
|MONTICELLO
|HAIL
|LINN
|4 NNW ELY
|TSTM WND GST
|LINN
|2 N PALO
|HAIL
|LUCAS
|2 E DERBY
|TORNADO
|LUCAS
|5 NW MILLERTON
|TORNADO
|LUCAS
|4 ENE DERBY
|TORNADO
|LUCAS
|DERBY
|TORNADO
|LUCAS
|1 SW CHARITON
|TORNADO
|LUCAS
|1 S CHARITON
|TORNADO
|LUCAS
|2 SE CHARITON
|TORNADO
|LUCAS
|2 S RUSSELL
|TORNADO
|LUCAS
|4 ENE DERBY
|TORNADO
|LUCAS
|3 ESE CHARITON
|TORNADO
|MADISON
|1 SSE WINTERSET
|TORNADO
|MADISON
|3 N PATTERSON
|TORNADO
|MADISON
|1 W PATTERSON
|TORNADO
|MUSCATINE
|MUSCATINE MUNICIPALITY
|TSTM WND GST
|MUSCATINE
|4 SSE MOSCOW
|HAIL
|MUSCATINE
|2 NNW MUSCATINE
|HAIL
|MUSCATINE
|4 SSE MOSCOW
|HAIL
|MUSCATINE
|4 SSE MOSCOW
|TSTM WND GST
|POLK
|1 ESE PLEASANT HILL
|HAIL
|POLK
|1 W ALTOONA
|HAIL
|POLK
|1 ESE PLEASANT HILL
|TORNADO
|SCOTT
|2 SSW DAVENPORT MUNICIP
|TSTM WND DMG
|SCOTT
|DAVENPORT MUNICIPALITY
|TSTM WND GST
|SCOTT
|DAVENPORT MUNICIPALITY
|TSTM WND GST
|SCOTT
|DAVENPORT MUNICIPALITY
|HAIL
|SCOTT
|3 S MOUNT JOY
|HAIL
|TAMA
|6 SSW TAMA
|TORNADO
|VAN BUREN
|3 ESE KEOSAUQUA
|HAIL
|VAN BUREN
|FARMINGTON
|HAIL
|WARREN
|3 NW MARTENSDALE
|TORNADO
|WARREN
|NORWALK
|TORNADO
|WARREN
|SPRING HILL
|TORNADO
|WARREN
|2 SE NORWALK
|TORNADO
|WAYNE
|1 W HUMESTON
|TORNADO
|WAYNE
|3 WSW HUMESTON
|TORNADO
|WAYNE
|3 N HUMESTON
|TORNADO
|WAYNE
|3 W MILLERTON
|TORNADO
|WAYNE
|1 W CORYDON
|TORNADO
|WAYNE
|ALLERTON
|TORNADO
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